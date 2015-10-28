Кубок России. «Терек» в дополнительное время обыграл «Химки»

"Терек" в дополнительное время обыграл "Химки" в 1/8 финала Кубка России. Победу грозненцам принес Магомед Митришев, который открыл счет в матче, а затем забил победный гол через десять минут после начала экстратаймов.

"Терек" в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Анжи".

Кубок России. 1/8 финала

Терек – Химки – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Митришев, 29; 1:1 – Дворников, 69; 2:1 – Митришев, 100.

Терек: Годзюр, Кудряшов, Уциев, Семенов, Адилсон, Кузяев, Пирис (Маурисио, 79), Рыбус, Грозав (Ассайти, 72), Кану, Митришев.

Химки: Цицилин, Лапин, Шумских, Чернышов, Заика, Соколов (Краснов, 41), Гащенков, Казаев (Ефимов, 108), Дворников, Маркосов, Кузьмичев (Родионов, 70).

Судья: Евгений Турбин (Москва).