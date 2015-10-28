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    Карпин: «Перед кем я должен извиняться?»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал специалиста на три матча за нецензурную брань в адрес арбитра матча Антона Анопа.

    «Нецензурная брань? Была. Но это есть на каждом матче ФНЛ – постоянно слышу, как ругают судей абсолютно все тренеры и большинство футболистов. А наказывают единицы», – заявил Карпин.

    Кроме того, наставник черно-белых не собирается приносить свои извинения рефери Анопе.

    «Где и перед кем должен извиняться? И за что? Ведь сам Григорьянц говорит, что судья не слышал оскорблений – так у кого просить прощения?», – добавил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2015 21:10
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    Комментарии (7)
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    Zeff
    1446059305
    В церковь сходи, покайся.
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    Дима1960
    1446064510
    Дима1960 ай,ай,ай,а внешне такой культурный
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    Дима1960
    1446067481
    Перед зрителями.Я вот,на пример не хочу этого от Вас слышать.
    Ответить
    starche
    1446369638
    Перед всеми.
    Ответить
    ologreds
    1694996908
    numo446818
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