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    КДК оштрафовал «Спартак» на 400 тысяч

    Московский «Спартак» должен заплатить штраф КДК РФС в размере 400 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо».

    Красно-белые наказаны за появление постороннего лица на поле, использование и бросание пиротехнических изделий и посторонних предметов, а также за скандирование оскорбительных выражений.

    Краснодарская «Кубань» лишится 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

    220 тысяч рублей из-за пиротехники вынуждено будет выложить и руководство самарских «Крыльев Советов».

    Источник: РФС

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    28.10.2015 20:36
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    Комментарии (3)
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    Дима1960
    1446067321
    А почему так мало надо на миллион или на миллиард?
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    ologreds
    1694996908
    numo446816
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