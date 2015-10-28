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    • Нигматуллин: «Не удивлюсь, если у Слуцкого получится в «Челси»

    Нигматуллин: «Не удивлюсь, если у Слуцкого получится в «Челси»

    Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном назначении рулевого ЦСКА Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Челси».

    «С одной стороны, новость вызывает улыбку. С другой стороны, раз владелец команды россиянин, все возможно. Правда, до этого момента, кроме Смертина, никто Абрамовича не заинтересовал. И мне видится такой вариант развития событий маловероятным. Может быть, кандидатура Слуцкого и присутствует в очень расширенном списке. Слуцкий растет с каждым годом, постоянно прогрессирует. Поэтому не удивлюсь, если в «Челси» у него получится. Но только при условии, что будет совмещать посты в клубе и сборной России. Он нам самим нужен», – рассказал Нигматуллин.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.10.2015 20:19
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