Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Коченков: «Переход в «Краснодар» случился неожиданно»

    Новичок «Краснодара» Антон Коченков прокомментировал свой переход в команду Олега Кононова из московского «Локомотива».

    «Все случилось для меня очень неожиданно. Вчера на тренировке «Локомотива» ко мне подошел спортивный директор клуба Кирилл Котов и спросил, есть ли у меня желание поиграть в аренде в «Краснодаре». Объяснил, что травму получил Синицын, и «горожане» срочно ищут ему замену. Я согласился, и вот сегодня уже лечу в Краснодар, чтобы присоединиться к своей новой команде. Надеюсь помочь ей в оставшийся до конца года отрезок сезона», – заявил Коченков.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996908
    numo446809
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+