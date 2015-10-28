Еженедельник «Футбол» представил приз лучшему футболисту года

Еженедельник «Футбол» представил приз «Лучшему футболисту 2015 года», который будет вручен лучшему игроку, выступающему в чемпионате России, или россиянину, играющему за рубежом. Награда вручается изданием с 1964 года.

Голосование за лучшего игрока 2015 года пройдет среди журналистов, каждый из которых назовет свою тройку футболистов. Первый получит 3 очка, второй – 2 очка, третий – 1 очко. Победителем в номинации станет игрок, набравший наибольшее количество очков.

Отметим, сегодня еженедельник «Футбол» вручил нападающему «Зенита» Александру Кержакову приз лучшему бомбардиру в истории сборной России. На счету форварда 30 мячей в 90 матчах за национальную команду.

Фото: Сергей Дроняев