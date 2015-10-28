«Рома» - «Удинезе». Смотреть онлайн

«Рома», которая в прошлом туре завоевала лидерство в Серии А, сегодня защищает свою позицию в матче с «Удинезе». Фриульцы начали этот сезон крайне неудачно, но в последних четырех турах не проиграли ни одного матча.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Рома" - "Удинезе", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.