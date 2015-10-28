«Зенит» - «Тосно». Онлайн-трансляция

В среду в рамках 1/8 финала Кубка России петербургский «Зенит» на своем поле примет «Тосно», представляющий первенство ФНЛ.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Тосно". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!