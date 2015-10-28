Байерсдорфер: «Очень довольны работой Лаббадии»

Исполнительный директор «Гамбурга» Дитмар Байерсдорфер крайне доволен тем, как справляется со своими обязанностями главный тренер Бруно Лаббадиа.
«Я уже упоминал, как мы невероятно довольны работой Лаббадии. Конечно, мы хотим продлить с ним контракт. Пару недель назад этот вопрос мы с ним обсуждали и решили, что ему предстоит сделать еще большой объем работы», – рассказал Байерсдорфер.
Соглашение с Лаббадией истекает в конце нынешнего сезона. На данный момент ганзейский клуб занимает 10-е место в таблице.
ый косталом не имеющий представлений о пассе своему), Джуру(бл*ть,его еще и капитаном сделали,омг,хотя это чмо пройдет даже 90 летняя бабка,и он ее не сможет догнать при всем желании ибо ленивое чмо),Олич(при всем уважении к его заслугам,он задыхается как асматик после 2х минут на поле,и одного рывка на 20 метров) и т.д. Вы постоянно заявляете что у вас нет денег на хорошие трансферы,а потом пытаетесь провести сделку по смене названия стадиона на стоимостью 25 млн.(и это не тот расклад когда клубу платят за смену названия,а клуб платит чтобы стадион носил имя спонсора,идиотизм.кто для кого спонсор в таком случаее!?).P.s.Очень надеюсь что увижу как вся ваша верхушка покинет клуб(и удот естественно), и Гамбург может и не будет претендовать на медали и титулы,но будет показывать красивый футбол,и будет считаться крепким середняком,а не аутсайдером.