Кришито: «Самая приятная победа с «Зенитом» — 5:0 в матче против «Спартака»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал матчи против «Спартака» самыми главными для себя.

«Было много красивых побед, но самая приятная — это когда мы «Спартак» 5:0 обыграли. Какое дерби меня главное — со «Спартаком» или ЦСКА? Однозначно со «Спартаком». Вне зависимости от положения в турнирной таблице. Я так когда-то почувствовал и уже к этому привык. При этом я понимаю, что матчи с ЦСКА обычно более важные с точки зрения борьбы за чемпионство. Но все равно дерби со «Спартаком» — это особое состояние души», – говорит Кришито.