Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кришито: «Самая приятная победа с «Зенитом» — 5:0 в матче против «Спартака»

    Кришито: «Самая приятная победа с «Зенитом» — 5:0 в матче против «Спартака»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито назвал матчи против «Спартака» самыми главными для себя.

    «Было много красивых побед, но самая приятная — это когда мы «Спартак» 5:0 обыграли. Какое дерби меня главное — со «Спартаком» или ЦСКА? Однозначно со «Спартаком». Вне зависимости от положения в турнирной таблице. Я так когда-то почувствовал и уже к этому привык. При этом я понимаю, что матчи с ЦСКА обычно более важные с точки зрения борьбы за чемпионство. Но все равно дерби со «Спартаком» — это особое состояние души», – говорит Кришито.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Клим Чугункин.
    1446002516
    Наверное Кришита кончает при воспоминании об этой игре.
    Ответить
    Диктор
    1446009562
    Лишний раз подтверждает слова Глушакова-что на Спартак все команды настраиваются,как бык на красную тряпку.
    Ответить
    Alexs1997
    1446009784
    У вас никогда не будет дерби! Это обычный матч!
    Ответить
    ologreds
    1694996914
    numo446728
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+