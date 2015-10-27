Глушаков: «На «Спартак» все настраиваются, как бык на красную тряпку»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 Кубка России против «Кубани». Москвичи не обыгрывали краснодарцев в выездных играх уже на протяжении 11 лет, а в восьмом туре нынешнего сезона РФПЛ проиграли со счетом 0:3.

«Если честно, был шокирован, узнав о столь продолжительной серии. Горим желанием прервать ее, да и за поражение в чемпионате нужно поквитаться. «Спартаку» всегда тяжело даются матчи в Краснодаре, Ростове-на-Дону. Да и вообще все команды настраиваются на «Спартак», как бык на красную тряпку», – говорит Глушаков.

Футболист уверяет, что «Спартак» намерен бороться за победу в Кубке.

«Будет тяжело. Черную полосу надо перекрасить в белую. «Кубань» настроится на нас, будет битва. Но мы тоже настроены решительно. От борьбы за Кубок никто не отказывается».

Матч «Кубань» – «Спартак» состоится в среду 28 октября. Начало – в 20.30.