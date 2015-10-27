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    • Глушаков: «На «Спартак» все настраиваются, как бык на красную тряпку»

    Глушаков: «На «Спартак» все настраиваются, как бык на красную тряпку»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 Кубка России против «Кубани». Москвичи не обыгрывали краснодарцев в выездных играх уже на протяжении 11 лет, а в восьмом туре нынешнего сезона РФПЛ проиграли со счетом 0:3.

    «Если честно, был шокирован, узнав о столь продолжительной серии. Горим желанием прервать ее, да и за поражение в чемпионате нужно поквитаться. «Спартаку» всегда тяжело даются матчи в Краснодаре, Ростове-на-Дону. Да и вообще все команды настраиваются на «Спартак», как бык на красную тряпку», – говорит Глушаков.

    Футболист уверяет, что «Спартак» намерен бороться за победу в Кубке.

    «Будет тяжело. Черную полосу надо перекрасить в белую. «Кубань» настроится на нас, будет битва. Но мы тоже настроены решительно. От борьбы за Кубок никто не отказывается».

    Матч «Кубань» – «Спартак» состоится в среду 28 октября. Начало – в 20.30.

    Источник: Фратрия

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    27.10.2015 22:13
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    Комментарии (10)
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    Клим Чугункин.
    1445974384
    Не больше чем на Уфу,Мордовию и всех остальных.
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    plusnindimon
    1445980548
    На него давно так не настраиваются, это середняк, так на лидеров только настраиваться могут
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    Диктор
    1446009440
    Все правильно сказал-кто бы что тут в коментах не скулил бы.
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    MagicArs
    1446014343
    Кубок страны для спартачей - реальный шанс на трофей, чего уж тут говорить, чемпик то им не скоро светит)
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    neveldomha
    1446016095
    Настраиваются как на тряпку. Это он пра.
    Ответить
    ologreds
    1694996914
    numo446720
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