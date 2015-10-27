Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Энрике: «Разговоры о заговорах – это цирк»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике скептически относится к словам президента каталонцев Хосепа-Марии Бартомеу, который намекал, что против клуба может существовать заговор.

    «Я уже 150 тысяч раз повторял, что хочу сконцентрироваться на тех вопросах, которые мне под силу решить. Разговоры о заговорах – это цирк, и я в этом не участвую. Меня волнуют проблемы с составом, которые возникли из-за травм и запрета на трансферы. Мне бы хотелось дать основным футболистам отдых, но такой возможности нет», – говорит Энрике.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996914
    numo446716
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+