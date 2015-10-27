Энрике: «Разговоры о заговорах – это цирк»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике скептически относится к словам президента каталонцев Хосепа-Марии Бартомеу, который намекал, что против клуба может существовать заговор.

«Я уже 150 тысяч раз повторял, что хочу сконцентрироваться на тех вопросах, которые мне под силу решить. Разговоры о заговорах – это цирк, и я в этом не участвую. Меня волнуют проблемы с составом, которые возникли из-за травм и запрета на трансферы. Мне бы хотелось дать основным футболистам отдых, но такой возможности нет», – говорит Энрике.