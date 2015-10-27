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    • Дерунец отстранен от работы на матчах «Динамо» и клубном ТВ

    Дерунец отстранен от работы на матчах «Динамо» и клубном ТВ

    Сотрудник «Динамо-ТВ» Дмитрий Дерунец отстранен от работы на клубном телевидении, а также больше не будет ведущим на матчах команды. Об этом сообщил клуб через свой Twitter.

    «Динамо» решило не привлекать Дмитрия Дерунца к работе в качестве ведущего на матчах и на «Динамо-ТВ». Занавес», – говорится в сообщении.

    Напомним, Дерунец подрался с болельщиком «Спартака», который выбежал на поле во время московского дерби. Ранее Виталий Мутко высказывал пожелание о том, чтобы сотрудник «Динамо ТВ» больше не работал в футболе.

    Источник: Twitter

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    27.10.2015 19:32
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    Комментарии (4)
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    KosSidFCZP
    1445964177
    еееееа
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1445973278
    ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К ДИНАМО...ТАКИЕ ДЕБИЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ...НАВЕРНОЕ СЛУЧАЙНО ИЛИ ПО ЧЬЕЙ ТО ПРОТЕКЦИИ ПОПАЛ В КЛУБ
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    dimar
    1445984382
    Прогнулись под мудко. олени
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    ologreds
    1694996914
    numo446709
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