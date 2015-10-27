Дерунец отстранен от работы на матчах «Динамо» и клубном ТВ

Сотрудник «Динамо-ТВ» Дмитрий Дерунец отстранен от работы на клубном телевидении, а также больше не будет ведущим на матчах команды. Об этом сообщил клуб через свой Twitter.

«Динамо» решило не привлекать Дмитрия Дерунца к работе в качестве ведущего на матчах и на «Динамо-ТВ». Занавес», – говорится в сообщении.

Напомним, Дерунец подрался с болельщиком «Спартака», который выбежал на поле во время московского дерби. Ранее Виталий Мутко высказывал пожелание о том, чтобы сотрудник «Динамо ТВ» больше не работал в футболе.