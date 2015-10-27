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    Шнур станет ведущим на «Матч-ТВ»

    Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет одним из ведущих программы о футболе «Культ тура» на новом федеральном канале «Матч-ТВ», который начнет вещать с 1 ноября.

    «Я знаю, что такое много работать, зарабатывать и создавать при этом интересные вещи, которые нравятся миллионам людей вне зависимости от их возраста и социального статуса. Уверен, что и этот проект соберет большую аудиторию и будет иметь популярность не только среди любителей футбола», — заявил Сергей Шнуров.

    «Культ тура» – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат оживленного обсуждения самого интересного, что произошло на поле российского футбола за выходные.

    Ранее стало известно, что бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин станет комментатором на новом телеканале «Матч-ТВ».

    Источник: ТАСС

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    27.10.2015 18:41
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    Комментарии (17)
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    Добрый Бобер
    1445963890
    Кто следующий? Какой-нибудь КВНщик?
    Ответить
    Mi-Lan1899
    1445964984
    Примерно так будет комментировать"ГОООЛ!! А нет- х*й,штанга..."
    Ответить
    loboda2012
    1445972606
    Не Россия,я а помойка! Какое правительство безнравственное,безкультурное, такое и телевидение. На всю страну матом со сцены "поливает", а его на федеральный канал. Наверное пора Беркову делать ведущей утреннего канала. Ее профиль!
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    RMden
    1445973035
    Новый хит: Выборы,выборы футболисты пи.......
    Ответить
    Ubuntu
    1445977057
    Будет также сидеть в килте и рассказывать о том, что у него стоит только от таблеток?
    Ответить
    Marizza
    1445980292
    Где написано что он будет комментировать ? Хотя было бы неплохо . А то у нас одного Стогниенко можно слушать. ну и может быть Гусева с Трушечкиным
    Ответить
    Клим Чугункин.
    1446009415
    Ну тогда пущай и Юлька Коган на пару с ним тарахтит.
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    sergey_andreich
    1446014888
    Весь сброд, блять, собрали
    Ответить
    exreporter
    1446072849
    канал не будет профессиональным о спорте, если будут делать его таблойдным методом. Можно же сделать и современно, и стильно, и по делу. Так нет.. Желтизны туда суют.
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    ologreds
    1694996914
    numo446702
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