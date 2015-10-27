Шнур станет ведущим на «Матч-ТВ»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет одним из ведущих программы о футболе «Культ тура» на новом федеральном канале «Матч-ТВ», который начнет вещать с 1 ноября.



«Я знаю, что такое много работать, зарабатывать и создавать при этом интересные вещи, которые нравятся миллионам людей вне зависимости от их возраста и социального статуса. Уверен, что и этот проект соберет большую аудиторию и будет иметь популярность не только среди любителей футбола», — заявил Сергей Шнуров.

«Культ тура» – это обзорная программа, посвященная отечественному футболу: получасовой формат оживленного обсуждения самого интересного, что произошло на поле российского футбола за выходные.

Ранее стало известно, что бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин станет комментатором на новом телеканале «Матч-ТВ».