Драгун: «В «Динамо» помимо Кокорина и Погребняка есть и другие хорошие исполнители»

Защитник «Крыльев Советов» Станислав Драгун высказался относительно предстоящего матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо», который состоится в четверг, 29 октября. По словам футболиста, самарцы попытаются нейтрализовать связку Кокорин – Погребняк.



«Не думаю, что мы будем уделять особое внимание только Кокорину и Погребняку, потому что в «Динамо» есть и другие хорошие исполнители. Однако Кокорин и Погребняк составляют атаку «Динамо», они хорошо взаимодействуют друг с другом. Поэтому мы постараемся приспособиться к этому, чтобы нейтрализовать эту связку форвардов», – сказал Драгун.