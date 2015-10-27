РФС задолжал кредиторам более миллиарда рублей

Кредиторская задолженности Российского футбольного союза по состоянию на сегодняшний день составлет более одного миллиарда рублей, сообщает внутренний источник.

РФС в настоящее время находится в поиске новых спонсоров, однако конкретных договоренностей ни с одной из организаций в данный момент нет. Федеральная служба по труду и занятости проведет в ближайшее время очередную проверку РФС для выяснения того, какие шаги намерены предпринять в организации для решения данной проблемы.

29 сентября РФС была полностью погашена задолженность перед экс-наставником сборной России Фабио Капелло. Источники финансирования остались в тайне.

Горно-металлургическая компания «Норильский Никель» стала официальным спонсором организации и сборной России по футболу, после того, РФС возглавил Виталий Мутко. Произошло это третьего сентября.

До конца 2012-го года Российский футбольный союз спонсировался «Газпромом», однако, потом контракт между сторонами истек и прологирован не был. В конце октября 2013-го года РФС подписал годовое соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с компанией ОАО НОВАТЭК. Это соглашение в последствии также осталось без продления.