Шикунов: «Победа над «Локомотивом» полностью тренерская»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с «Локомотивом» (2:0), отметив роль главного тренера Курбана Бердыева в победе.



– Знали, что «Локомотив» провел тяжелый матч в Лиге Европы. Выдержали первый тайм, выполнили план на игру. Это тренерская победа.



– «Ростов» после трети чемпионата идет на четвертом месте. Какие-то корректировки в задачи на сезон будете вносить?



– Мы идем шаг за шагом. Впереди у нас серьезная игра с «Динамо». Москвичи после обидного для себя поражения от «Спартака» злые. Рассчитываем, что болельщики забьют стадион до отказа, – сказал Шикунов.