Шмейхель считает Варди лучшим нападающим АПЛ

Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель лестно высказался об игре партнера по команде Джейми Варди. По словам вратаря, 28-летний форвард обладает всеми качествами, которые ему нравятся в футболе. Напомним, Варди с десятью забитыми голами в десяти встречах является лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.



"С того самого дня, как он впервые переступил порог нашей базы, я стал самым большим фанатом Варди. В нем есть все, что я люблю в футболе – агрессия, настрой, работа на команду. Прямо сейчас он лучший нападающий АПЛ, если вы посмотрите на его потрясающую форму", – сказал Шмейхель.