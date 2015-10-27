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    Маротта: «С уверенностью смотрю в будущее»

    Генеральный директор «Ювентуса« Джузеппе Маротта посетовал на летние изменения в составе, которые сказались на результатах команды.

    «Летние изменения в нашей команде привели к определенным проблемам, но это вполне нормально. Мы теряли очки в довольно простых ситуациях. Тем не менее, я с уверенностью смотрю в будущее. Уверен, в ближайшее время «Ювентус» вернется на былой уровень», – заявил Маротта.

    «Ювентус» в текущем сезоне неудачно стартовал, что отразилось на его положении в турнирной таблице: в девяти турах было набрано лишь 12 очков.

    Источник: Transfermarkt

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    27.10.2015 06:22
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