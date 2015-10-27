Балаге: «Реалу» нужен не отличный вратарь, а суперзвезда»

«Реал» может возобновить свои попытки приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, несмотря на уверенную игру нынешнего стража ворот мадридцев Кейлора Наваса. Такое мнение высказал испанский журналист Гильем Балаге.

«Большие трансферы «Реала» никак не связаны со спортивными показателями: все дело в бизнес-плане. И Де Хеа превосходно вписывается в бизнес-план «Реала» - иметь вратаря-суперзвезду вместо просто отличного вратаря Кейлора Наваса. Не удивлюсь, если они вернутся к идее купить Де Хеа», - говорит Балаге.

В нынешнем сезоне Навас сыграл девять матчей в Примере и пропустил в них три гола, а в трех играх Лиги чемпионов он не позволил соперникам "Реала" забить ни одного мяча.