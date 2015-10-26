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    • Дюрица: «Момента с незасчитанным голом не видел, но он был чистый»

    Дюрица: «Момента с незасчитанным голом не видел, но он был чистый»

    Защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица считает, что судьи несправедливо лишили его команду забитого гола в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Было тяжело. В первом тайме нам не засчитали чистый гол. У нас были моменты, и нужно было забивать еще в первой половине встречи. А вот во втором тайме уже «Ростов» почувствовал уверенность и начал очень опасно играть на контратаках. Обидно, что мы проиграли, но будем двигаться дальше. Поражения случаются, нужно сделать выводы, ведь и победы и поражения всегда что-то дают. Будем разбирать ошибки и готовиться к матчу с «Амкаром», – говорит Дюрица.

    При этом самого эпизода с незасчитанным голом футболист не видел.

    «Если честно, я не видел момент с голом. Но все говорят, что фола там действительно не было. Однако мы должны были сами играть лучше».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.10.2015 23:45
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    Комментарии (3)
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    vgarakh
    1445931292
    Чистым был выход Калачева один на один.
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    Serjoga
    1445937208
    Сам не видел, но гол "чистый"! Это как?
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    ologreds
    1694996919
    numo446613
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