Сборная Хорватии назвала состав на товарищескую игру с Россией

Обнародованы имена футболистов сборной Хорватии, которые смогут принять участие в товарищеской встрече против национальной команды России.
Вратари: Даниэль Субашич ("Монако"), Иван Варгич ("Риека"), Ловре Калинич ("Хайдук").
Защитники: Дарио Срна ("Шахтeр"), Шиме Врсалько ("Сассуоло"), Йосип Пиварич ("Динамо" Загреб), Даниэль Праньич ("Панатинаикос"), Ведран Чорлука ("Локомотив"), Марко Лешкович ("Риека"), Горан Милович ("Хайдук").
Полузащитники: Домагой Вида ("Динамо" Киев), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марсело Брозович ("Интер"), Домагой Антолич ("Динамо" Загреб).
Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Ивица Олич ("Гамбург"), Марио Манджукич ("Ювентус"), Никола Калинич ("Фиорентина"), Андрей Крамарич ("Лестер Сити").
Напомним, что матч Россия – Хорватия состоится в Краснодаре 17 ноября.