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    Полоз: «Можем и лучше, чем четвертое место»

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу в матче 13-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0). Сам футболист в этой встрече отметился забитым мячом, а его клуб теперь вышел на четвертое место в таблице.

    «Здорово, что выиграли, очень рады. Первая мысль после гола – моему сыну исполнилось 9 месяцев, гол хотел посвятить именно ему: когда радовался, загибал пальцы. Особой радости, что бывшему клубу забил, нет, ведь я ушел четыре года назад. В первом тайме получалось не все, не успевали накрывать игроков. Во втором тайме заиграли лучше, забили. После этого у соперника свободные зоны стали появляться, надо было больше забивать», – говорит Полоз.

    По мнению игрока, четвертое место не предел возможностей «Ростова».

    «До начала сезона никто не мог предположить, что будем в четверке к концу первого круга. Обидно, что некоторым конкурентам проиграли. Уже после нескольких туров было ясно, что можем на многое замахнуться. Четвертое место — не фантастика, можем и лучше».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 22:47
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    Комментарии (4)
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    Black Giz
    1445889636
    Может и можете, но пока рановато)))
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    vgarakh
    1445953400
    Молодцы !!!
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    ologreds
    1694996920
    numo446607
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