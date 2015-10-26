Полоз: «Можем и лучше, чем четвертое место»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз прокомментировал победу в матче 13-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0). Сам футболист в этой встрече отметился забитым мячом, а его клуб теперь вышел на четвертое место в таблице.

«Здорово, что выиграли, очень рады. Первая мысль после гола – моему сыну исполнилось 9 месяцев, гол хотел посвятить именно ему: когда радовался, загибал пальцы. Особой радости, что бывшему клубу забил, нет, ведь я ушел четыре года назад. В первом тайме получалось не все, не успевали накрывать игроков. Во втором тайме заиграли лучше, забили. После этого у соперника свободные зоны стали появляться, надо было больше забивать», – говорит Полоз.

По мнению игрока, четвертое место не предел возможностей «Ростова».

«До начала сезона никто не мог предположить, что будем в четверке к концу первого круга. Обидно, что некоторым конкурентам проиграли. Уже после нескольких туров было ясно, что можем на многое замахнуться. Четвертое место — не фантастика, можем и лучше».