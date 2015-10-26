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    Моуринью обвиняется в неподобающем поведении

    Футбольная ассоциация Англии выдвинула против главного тренера «Челси» Жозе Моуринью обвинение в неподобающем поведении во время матча АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

    Напомним, что в перерыве этой встречи португалец пытался побеседовать с арбитрами, за что получил красную карточку. Сообщается, что Моуринью при этом использовал ненормативную лексику. Такие же обвинения выдвинуты и против его помощника Сильвино Лоуро.

    Кроме того, оба клуба обвиняются в том, что не контролировали поведение своих футболистов в концовке первого тайма.

    Отметим также, что сейчас Моуринью отбывает условную дисквалификацию за критику судей после игры с «Саутгемптоном» (1:3).

    Источник: The FA

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    26.10.2015 21:31
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    Комментарии (4)
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    MrVanes-Zenit
    1445914066
    Из-за сложившейся ситуации Жозе совсем потерял самообладание
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    Garrincha58
    1445928143
    его просто травят чтобы он сам ушел чтобы неустойку снизить и полюбовно договориться с боссом может даже все это происходит от Абрамовича
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    neveldomha
    1445929820
    Мауру нужно отдохнуть годик.
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    ologreds
    1694996920
    numo446599
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