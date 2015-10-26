Моуринью обвиняется в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии выдвинула против главного тренера «Челси» Жозе Моуринью обвинение в неподобающем поведении во время матча АПЛ против «Вест Хэма» (1:2).

Напомним, что в перерыве этой встречи португалец пытался побеседовать с арбитрами, за что получил красную карточку. Сообщается, что Моуринью при этом использовал ненормативную лексику. Такие же обвинения выдвинуты и против его помощника Сильвино Лоуро.

Кроме того, оба клуба обвиняются в том, что не контролировали поведение своих футболистов в концовке первого тайма.

Отметим также, что сейчас Моуринью отбывает условную дисквалификацию за критику судей после игры с «Саутгемптоном» (1:3).