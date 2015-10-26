Бывший футболист «Майнца»: «Клопп принимал душ вместе с игроками»

Бывший футболист «Майнца», а ныне футбольный агент Франсис Лорен рассказал о своем опыте работы под руководством Юргена Клоппа, который с 2001 года по 2008 возглавлял этот немецкий клуб.

«Хороший тренер – тот, кто может вызвать интерес у всей команды в течение всего сезона. Это значит, что для него нет разделения на основных игроков и запасных – каждый в любой момент готов сражаться за тренера. Существует много наставников, которые вообще не обращают внимания на запасных игроков. Но даже травмированные футболисты были уверены в себе и своем участии в судьбе команды на сто процентов и рвались играть», – цитирует Лорена Sofoot.com.

По его словам, Клопп не был похож ни на одного другого тренера.

«Клопп был, с одной стороны, рядом с игроками, и в то же время он был как бы священным. Он контактировал с каждым, даже с теми, кто вообще не играл на протяжении сезона. Он принимал душ вместе с игроками... Такого никто не делал!».