Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Сонг назначен главным тренером сборной Чада

    Как сообщает MTN Football, бывший хавбек сборной Камеруна Ригобер Сонг назначен на пост главного тренера сборной Чада, которая сыграет в ноябре во втором квалификационном раунде к Чемпионату мира 2018 против сборной Египта.

    За свою игровую карьеру Сонг выступал в таких командах, как «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Ланс», «Кельн», «Галатасарай» и «Трабзонспор».Кроме того, камерунец провел более 130 игр за свою национальную сборную.

    Работа со сборной Чада станет для Сонга дебютной в его тренерской карьере.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996921
    numo446584
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+