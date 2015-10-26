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    • Калешин: «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для «Краснодара»

    Калешин: «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин выразил несогласие с мнением, что участие в еврокубках откладывает негативный отпечаток на игру команды в чемпионате страны.

    «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для нас. Так что думаю, это все отговорки для бедных. Да, сейчас для нашей команды в чемпионате все складывается не самым лучшим образом, возможно, имеет место небольшой спад. Ушли Широков с Измайловым, очень креативные футболисты, на их место пришли новые игроки, в связи с этим командная игра у нас немного перестраивается. Но я не сомневаюсь, что мы сможем выправить положение, и впереди нас ждут хорошие времена», – сказал Калешин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 18:13
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Serjoga
    1445874212
    В следующем году будете спокойно играть одну игру в неделю!
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    REDAT
    1445891329
    Правильно все у нас будет хорошо, "Краснодар" еще будет рулить!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996922
    numo446580
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