Калешин: «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин выразил несогласие с мнением, что участие в еврокубках откладывает негативный отпечаток на игру команды в чемпионате страны.

«Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для нас. Так что думаю, это все отговорки для бедных. Да, сейчас для нашей команды в чемпионате все складывается не самым лучшим образом, возможно, имеет место небольшой спад. Ушли Широков с Измайловым, очень креативные футболисты, на их место пришли новые игроки, в связи с этим командная игра у нас немного перестраивается. Но я не сомневаюсь, что мы сможем выправить положение, и впереди нас ждут хорошие времена», – сказал Калешин.