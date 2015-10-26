Мухаметшин: «Не уверен, что «Зенит» сыграет с «Тосно» основным составом»

Нападающий «Тосно» Рустем Мухаметшин рассказал о своих ожиданиях от игры в 1/8 финала Кубка России против «Зенита», которая состоится 28 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

«Думаю, что все в порядке с настроем будет у «Зенита». Они сейчас выиграли два матча подряд и захотят развить успех. Правда, я не уверен, что Виллаш-Боаш выпустит на матч с нами всех основных игроков.

Полные трибуны? Всегда приятно играть при полных трибунах. Наоборот, это нас немного взбодрит. Выложимся с «Зенитом» на все сто», – заявил Мухаметшин.