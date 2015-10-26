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    Клопп может ускорить увольнение Моуринью

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью с каждым неудачным матчем своей команды приближается к увольнению. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович остался очень недоволен удалением португальца в последнем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:2). Следующий матч «Челси» предстоит провести против «Ливерпуля». В случае неудачи Моуринью будет уволен со своего поста. Главными кандидатами на пост являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

    Стоит отметить, что после десяти туров в чемпионате Англии «Челси» располагается лишь на 15-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Express.co.uk

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    26.10.2015 11:40
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    dzvinka
    1445851474
    Анчелотти очень сильно бы зашел, но не уверен что он сам захочет туда идти.
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    Бомбардиръ
    1445855600
    От клопа есть опасность потерять теплое место)
    Ответить
    RatUS
    1445855906
    Нормальный уволит Особенного
    Ответить
    moment of Glory
    1445857360
    Слуцкого, ещё на одну совмещёнку. Потянет...
    Ответить
    Рулон Обоев
    1445860514
    Ходят слухи, что Абрамович также интересуется Бубновым...
    Ответить
    Pravdin_V
    1445865189
    Надо Слуцкого тренером Челси!
    Ответить
    BlackMurder
    1445868388
    Как бэ с игрой ливера клопу не искать новое место
    Ответить
    Kano
    1445877534
    Оставлять Моуриньо. Глянем что будет. Даже если без ЛЧ останемся.
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    solomon39
    1445878747
    Как бы не заговорили об обратном!
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    ologreds
    1694996925
    numo446534
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