Клопп может ускорить увольнение Моуринью

Наставник «Челси» Жозе Моуринью с каждым неудачным матчем своей команды приближается к увольнению. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович остался очень недоволен удалением португальца в последнем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:2). Следующий матч «Челси» предстоит провести против «Ливерпуля». В случае неудачи Моуринью будет уволен со своего поста. Главными кандидатами на пост являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что после десяти туров в чемпионате Англии «Челси» располагается лишь на 15-м месте в турнирной таблице.