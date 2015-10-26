«Локомотив» – «Ростов». Онлайн-трансляция

В понедельник состоится матч «Локомотива« и «Ростова», который закроет 13-й тур российской Премьер-лиги. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, что пойдет только на руку болельщикам. Нас ждет настоящая битва за очки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!