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    Георгиев: «Хотели победить, но не получилось»

    Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев посетовал на недостаточную удачу в завершении атак в матче с «Краснодаром».

    «Сегодня у «Рубина» почти все получалось, только мы не забили достаточно голов для победы. Очень хорошая игра. Где-то и судьи помогали сопернику, где-то и мы сами не реализовали свои моменты. Разговаривал с коллегами из «Краснодара», они сказали, что давно никто так не превосходил по игре.

    Ну, конечно, усталость была. Просто мы понимаем, в каком положении находимся в чемпионате. Победить сегодня хотели, но не получилось – очень тяжелая игра была до конца. Хотим быстрее вернуться к победной форме», – сказал Георгиев.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.10.2015 10:04
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