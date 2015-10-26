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    Ари: «Сейчас не заинтересован в получении паспорта РФ»

    Нападающий «Краснодара« Ари прервал свою затяжную безголевую серию в матче с «Рубином», отметившись дублем.

    «Я знаю многих нападающих, которые долго не забивали в разных командах. Но потом стоит один раз забить и сразу прорывает. Голы идут один за другим. Игра была достаточно тяжелой, но мы справились. Поздравляю команду с заслуженной победой.

    Если я получу российское гражданство и сборной России понадобятся мои услуги, то я с радостью приму приглашение, но сейчас я не заинтересован в получении паспорта, как это было раньше», – заявил Ари.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 08:21
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    Комментарии (6)
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    Пикап96
    1445843363
    По большому счету, Ари - очередное полено, которому уже 30.. Не нужен он сборной) Скоро и Краснодар его отпустит)
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    Стелс007
    1445844379
    Нахуй нужен этот чурка
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    DEN_i_SKA
    1445844815
    Лет бы 5 назад...
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    Zeff
    1445858323
    Россияне должны играть в сборной. Гастарбайтеров не надо.
    Ответить
    makas
    1445859780
    Нет такой нации россияне, ты же не называешь норвежцев норвегияноми или шведов швециянами
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    ologreds
    1694996926
    numo446517
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