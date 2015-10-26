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    Орлов: «Эта неделя была праздником Халка и «Зенита»

    Известный телекомментатор и ярый поклонник «Зенита» Геннадий Орлов отметил удачную неделю для бразильского форварда Халка.

    «Кто-то еще сомневается, что Халк – лучший футболист в истории «Зенита»? Теперь, когда его признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В Европе игроков десять зарабатывают больше, чем Халк. Уж не говорю о Роналду или Месси, чья зарплата раза в четыре выше. Халку сложнее. У Роналду и Месси другой уровень партнеров, но именно Халка признали лучшим – и заслуженно! Эта неделя была праздником Халка и «Зенита».

    Что беспокоит: перепады его состояния из-за поездок в сборную. Он очень долго летел из Бразилии перед матчем с «Кубанью» и по своим меркам еле ползал по полю в Краснодаре. Очень старался, отдал голевой пас, но было видно, что что-то не так. С «Лионом» Халк выглядел лучше, а с «Анжи» он был самый легкий. У него закончился период реакклиматизации, и он уже порхал.

    Какой изящный гол Халк забил! Посланный Данни мяч он «поймал» на носок ноги, как подцепил кусочек масла на кончик ножа. Масло скользкое, и мяч скользкий. По законам физики вратарь двигается навстречу мячу быстрее, чем тот, кто рвется за ним к воротам. Нападающему сложнее. Но он все увидел, разгадал, ушел от Песьякова и аккуратно толкнул мяч в ворота», – считает Орлов.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» закончился со счетом 5:1. Халк стал в нем автором последнего гола.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.10.2015 06:26
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    Комментарии (4)
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    отец Фёдор
    1445840296
    у орлова опять обострение?
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    somn
    1445853275
    Халк, это да!
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    ologreds
    1694996926
    numo446508
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