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    • Директор «Олимпийского» предлагает сделать отдельный сектор для темнокожих болельщиков

    Директор «Олимпийского» предлагает сделать отдельный сектор для темнокожих болельщиков

    Директор киевского стадиона «Олимпийский» Владимир Спильченко прокомментировал инцидент с темнокожими болельщиками на матче «Динамо» – «Челси» (0:0).

    «На прошлом матче с «Порту» темнокожие люди тоже появились в районе сектора ультрас. Их встретили болельщики и провели их в другие сектора.

    Руководство стадиона и служба безопасности подходили к этим темнокожим ребятам и предлагали пересесть даже в центральные сектора, где дороже билеты. Наши просьбы были проигнорированы.

    Постараемся для них, может быть, сделать отдельный сектор для того, чтобы не было проявлений расизма», – сказал Спильченко.

    Источник: ua.tribuna

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    26.10.2015 01:51
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    Комментарии (10)
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    cska-62
    1445813972
    А отдельный сектор - это не проявление расизма? :-))))))
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    headdevil
    1445816096
    Сделайте лучше отдельный сектор для фашистов, чтоб они друг друга уничтожили.
    Ответить
    MadPampers
    1445820185
    сделать сектор, чтобы не было проявлений расизма :DDDD чтобы не было проявлений расизма надо другие вещи делать и бороться с причиной, а не со следствием
    Ответить
    slavutiq70
    1445826282
    Да что с головой у вас не в порядке а ещё в европу рвётесь
    Ответить
    Alex2712
    1445826337
    Мдааа
    Ответить
    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1445840141
    Гораздо эффективней будет по видеозаписям найти тех уёб.ков и хорошенько отпи-дить и больше никогда не впускать на стадион, что б не думали что останутся безнаказанными.Позорище.
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    Ubuntu
    1445844392
    А для безопасности сектор с чёрными ещё и решёткой стоит оградить. Тогда точно никаких проявлений расизма не случится.
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    Скобарь77
    1445847993
    Ну хохлы! Ну уморили
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    ologreds
    1694996926
    numo446505
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