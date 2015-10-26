Директор «Олимпийского» предлагает сделать отдельный сектор для темнокожих болельщиков

Директор киевского стадиона «Олимпийский» Владимир Спильченко прокомментировал инцидент с темнокожими болельщиками на матче «Динамо» – «Челси» (0:0).

«На прошлом матче с «Порту» темнокожие люди тоже появились в районе сектора ультрас. Их встретили болельщики и провели их в другие сектора.

Руководство стадиона и служба безопасности подходили к этим темнокожим ребятам и предлагали пересесть даже в центральные сектора, где дороже билеты. Наши просьбы были проигнорированы.

Постараемся для них, может быть, сделать отдельный сектор для того, чтобы не было проявлений расизма», – сказал Спильченко.