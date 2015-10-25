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    Пеллегрини: «Хорошо защищались во втором тайме»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини – о матче против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    «Мне кажется, это хорошее очко. Если вы не можете победить, то постарайтесь хотя бы не потерять его. Люди говорят, что мы не умеем защищаться, но во втором тайме мы делали это очень хорошо.

    Мы много теряли мяч, нам пришлось концентрироваться. У «Юнайтед» было два хороших шанса в конце, но в целом они мало создали. Я доволен ничьей, но не хотел бы продолжать эту серию.

    К сожалению, для болельщиков это была не очень привлекательным игра», – заявил Пеллгрини.

    Источник: BBC

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    25.10.2015 20:21
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