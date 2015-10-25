Кобелев: «Динамо» пропускает детские мячи»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Спартака» (2:3). По словам специалиста, обе команды старались показывать интересный атакующий футбол.

– С точки зрелищности матч хороший. Мне не стыдно за нашу команду, но, к сожалению, мы не можем забить и пропускаем детские мячи.



– Футбол часто является несправедливой игрой?



– Часто. В первую очередь футбол – игра. Хочу донести до ребят, что это игра, в которой надо рисковать и совершать какие-то действия. Нельзя уходить с поля, чтобы нечего было вспомнить. Игра должна идти от головы и от сердца. Без самопожертвования футбола нет, – сказал Кобелев.