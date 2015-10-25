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    Кобелев: «Динамо» пропускает детские мячи»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Спартака» (2:3). По словам специалиста, обе команды старались показывать интересный атакующий футбол.

    – С точки зрелищности матч хороший. Мне не стыдно за нашу команду, но, к сожалению, мы не можем забить и пропускаем детские мячи.

    – Футбол часто является несправедливой игрой?

    – Часто. В первую очередь футбол – игра. Хочу донести до ребят, что это игра, в которой надо рисковать и совершать какие-то действия. Нельзя уходить с поля, чтобы нечего было вспомнить. Игра должна идти от головы и от сердца. Без самопожертвования футбола нет, – сказал Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 18:42
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    Комментарии (7)
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    red_white_
    1445805503
    В *опу вы*бли московское динамо!!!
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    AmiRshaKH 28
    1445811689
    Жалко динамовцев.Ясно что это сезон пойдет на адаптацию молодым футболистам.В этом сезоне займут место в середине таблицы . Конечно очень приятно смотреть когда много своих футболистов чем легионеров.Надо всем клубам выпускать как можно больше своих воспитанников,а не покупать иностранцев за бешеные деньги
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    Любер
    1445841593
    Да и забивает такие же.
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    ologreds
    1694996928
    numo446469
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