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    Широков: «Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ»

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Динамо» (3:2). По словам футболиста, наличие в составе бело-голубых много молодежи не сказалось на отношении к игре его команды.

    «Аленичев просил подарить ему на день рождения не галстук, а победу, что мы и сделали. Наверное, игра была в большей степени ничейная, но хорошо, что мы смогли ее в свою пользу склонить. Наверное, больше хотели в концовке. Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ. Он изменил отношение к делу – и вот результат» – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2015 17:00
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