РФПЛ. «Спартак» вырвал победу в матче с «Динамо»

"Спартак" одержал победу над "Динамо" в рамках 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча проходила на "Арене Химки" и завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.



Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Кокорин, 17; 1:1 – Промес, 22; 2:1 – Погребняк, 67; 2:2 – Давыдов, 70; 2:3 – Промес, 90+1.

Динамо: Габулов, Живоглядов, Козлов, Морозов, Жирков, Катрич (Соснин, 75), Денисов, Зобнин, Ташаев, Кокорин, Погребняк.

Спартак: Ребров, Боккетти, Таски, Макеев (Зуев, 59), Паршивлюк, Комбаров Д. Глушаков, Широков, Зотов (Давыдов, 46), Озбилиз (Леонтьев, 73), Промес.

Предупреждения: Жирков, 77; Денисов, 87 – Таски, 7; Паршивлюк, 34; Боккетти, 52; Глушаков, 85.

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