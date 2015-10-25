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    «Барселона» – «Эйбар». Онлайн-трансляция

    Непростое испытание ожидает «Барселону» в домашнем матче с «Эйбаром». Все же недаром баски находятся поблизости от верхней части турнирной таблицы всего в пяти очках от каталонцев. В то же время команда Луиса Энрике отпраздновала посреди недели очередную победу уже над БАТЭ, а потому с хорошим настроением продолжила готовиться к отчетной встрече. Не приходится сомневаться, что перед своими болельщиками на заполненном «Камп Ноу» футболисты уровня Луиса Суареса или Неймара сделают все возможное для создание очередного непревзойденного футбольного шоу.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Эйбар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:15. Читать обязательно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 12:40
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