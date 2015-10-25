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    Болельщик нижегородской «Волги» погиб в аварии

    Автобус с болельщиками «Волги» попал в аварию, направляясь на игру 18-го тура ФНЛ с «Шинником». В Ярославль выехало два микроавтобуса, но до местоназначения добрался только один из них.

    Сообщается, что примерно в 6 часов утра около поселка Лукино, расположенного в Балахнинском районе Нижегородской области, на полосу, по которой ехал микроавтобус с болельщиками, вылетела «Газель». Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погибли водитель Александр Шекир и болельщик «Волги» Алексей Стемасов. Остальные фанаты получили травмы различной степени тяжести. Некоторые были госпитализированы.

    «Волга» выразила соболезнования родным и близким ушедших из жизни, а к пострадавшим обратилась с пожеланиями скорейшего выздоровления.

    Источник: ФК «Волга» НН

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    25.10.2015 12:14
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    Комментарии (6)
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    kidd-75
    1445766737
    Локомотив-то пустой, кто-то еще на выезды едет. Делать некуй... Жалко, конечно парня........
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    Nurbek Taraz
    1445773558
    Хахаха)))))
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    Дима1960
    1446579419
    соболезнуем
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    ologreds
    1694996930
    numo446436
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