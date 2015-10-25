«Краснодар» – «Рубин». Онлайн-трансляция

«Краснодар» и «Рубин», расположившись во второй половине турнирной таблицы, пока далеки от той игры, что демонстрировали в прошлом сезоне. Пора бы исправлять сложившуюся ситуацию. Матч с нестабильным соперником – прекрасная для этого возможность.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Рубин». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 16:30. Не пропустите!