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    Анчелотти: «Между Роналду и Бэйлом нет конфликта»

    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заверил, что между лидерами «сливочных» Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом нет конфликта. По мнению итальянца, между игроками существуют взаимные отношения.

    «Я могу лишь сказать, что между ними есть взаимное уважение. Мнение со стороны на них не влияет. Если у кого-то есть вопросы, то их лучше задать самим игрокам, а не их представителям. Если бы журналисты так и сделали, то никаких проблем не возникло бы. Не думаю, что чьи-то слова со стороны повлияют на их отношения. Могу заверить, что между ними нет конфликта», – отметил Анчелотти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 08:56
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