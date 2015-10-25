Анчелотти: «Между Роналду и Бэйлом нет конфликта»

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заверил, что между лидерами «сливочных» Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом нет конфликта. По мнению итальянца, между игроками существуют взаимные отношения.

«Я могу лишь сказать, что между ними есть взаимное уважение. Мнение со стороны на них не влияет. Если у кого-то есть вопросы, то их лучше задать самим игрокам, а не их представителям. Если бы журналисты так и сделали, то никаких проблем не возникло бы. Не думаю, что чьи-то слова со стороны повлияют на их отношения. Могу заверить, что между ними нет конфликта», – отметил Анчелотти.