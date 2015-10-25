Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Терехин: «Дзюба раскрылся благодаря партнерам»

    Экс-игрок «Динамо» Олег Терехин считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал правильный выбор, перейдя в стан сине-бело-голубых. Также Терехин отметил, что одной из причин прекрасной игры нападающего являются работа высококлассных партнеров.

    – Что скажете об игре Артема Дзюбы?

    – Забивает в каждой игре – молодец. Его и брали для того, чтобы забивать. Делает свое дело.

    – Это был очень спорный трансфер, многие высказывали мнение, что футболист просто пошел за большими деньгами.

    – Если Дзюба пошел за большими деньгами, то он их отрабатывает.

    – Его уровень игры подтянулся, или это, может быть, фарт, или он нашел более подходящую команду?

    – Конечно, конечно. Игроки-то сколько моментов создают. Данни, Халк – на блюдечке подносят, Шатов тот же. В такую компанию попал... В «Спартаке» таких партнеров у него не было. Любой игрок так раскроется, если под ним классные игроки будут, это естественно. Дзюба умеет забивать, и здесь ему создают достаточно моментов. Он молодец.

    – Мог ли Дзюба так же раскрыться в нынешнем «Спартаке», в котором сейчас есть Широков и Попов?

    – Не знаю. Сейчас он в «Зените». На данный момент он угадал с переходом. И «Зенит» с ним угадал.

    – Сможет ли Дзюба стать ключевой фигурой на Чемпионате Европы-2016?

    – Давайте доживем. Может на следующий год Кокорин забьет 50 голов. Никто не знает, что будет, давайте доживем. Естественно, будут Дзюба и Кокорин, у нас других нападающих нет.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 08:38
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anri1703
    1445756549
    ну про 50 это конечно загнул )))
    Ответить
    ologreds
    1694996931
    numo446419
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+