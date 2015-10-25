Терехин: «Дзюба раскрылся благодаря партнерам»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терехин считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал правильный выбор, перейдя в стан сине-бело-голубых. Также Терехин отметил, что одной из причин прекрасной игры нападающего являются работа высококлассных партнеров.

– Что скажете об игре Артема Дзюбы?

– Забивает в каждой игре – молодец. Его и брали для того, чтобы забивать. Делает свое дело.

– Это был очень спорный трансфер, многие высказывали мнение, что футболист просто пошел за большими деньгами.



– Если Дзюба пошел за большими деньгами, то он их отрабатывает.



– Его уровень игры подтянулся, или это, может быть, фарт, или он нашел более подходящую команду?



– Конечно, конечно. Игроки-то сколько моментов создают. Данни, Халк – на блюдечке подносят, Шатов тот же. В такую компанию попал... В «Спартаке» таких партнеров у него не было. Любой игрок так раскроется, если под ним классные игроки будут, это естественно. Дзюба умеет забивать, и здесь ему создают достаточно моментов. Он молодец.



– Мог ли Дзюба так же раскрыться в нынешнем «Спартаке», в котором сейчас есть Широков и Попов?



– Не знаю. Сейчас он в «Зените». На данный момент он угадал с переходом. И «Зенит» с ним угадал.



– Сможет ли Дзюба стать ключевой фигурой на Чемпионате Европы-2016?



– Давайте доживем. Может на следующий год Кокорин забьет 50 голов. Никто не знает, что будет, давайте доживем. Естественно, будут Дзюба и Кокорин, у нас других нападающих нет.