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  • Юран: «Аленичев не выдержит давление и критику в свой адрес»

Юран: «Аленичев не выдержит давление и критику в свой адрес»

25 октября 2015, 08:20
11

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран считает, что тренерскому штабу красно-белых не хватает опыта. Кроме того, Юран отметил, что нынешний рулевой москвичей Дмитрий Аленичев не выдержит критику и давление в свой адрес.

- Вы считаете, что новый тренерский штаб не может выжимать из команды максимум из-за нехватки опыта?

- Естественно, им не хватает опыта. Где, например, работал Егор Титов? А Дмитрий Ананко с Дмитрием Аленичевым трудились в ФНЛ и один сезон в Премьер-лиге, по итогам которого команда его покинула. Это же не колесо в машине, которое поменял и она поехала. Нужен опыт, а не просто желание тренировать «Спартак». Надо понимать ответственность и задачи, которые ставит команда. Правильно Леонид Федун высказал критику после матча с «Локомотивом». Потому что зарплата платится вовремя, а игры и результата нет. В такое непростое время еще нужно найти команду, где деньги платят в срок. В «Ростове», например, задержки составляют уже несколько месяцев, а ребята играют, побеждают, поднимаются вверх в таблице. А в «Спартаке» проблемы в управлении командой тренерским штабом. Футболисты не могут играть сами по себе. Их нужно направлять, руководить ими.

- Хватит ли у Аленичева моральных сил выдержать давление и критику?

- Я думаю, нет. Не исключаю, что если не будет побед в ближайшее время, может быть поднят вопрос об отставке. Нужно изначально понимать, куда ты идешь, а не так, что тебя позвали и ты больше ни о чем не думаешь. Надо пройти определенный этап. А тут люди надели костюмы с галстуками и эмблемой «Спартака» и думают, что все будет. Мне тоже предлагали возглавить эту команду, еще когда там работал Андрей Чернышев. Я отказался, потому что понимал - не готов. Здесь огромная ответственность перед клубом и болельщиками.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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Диктор
1445756219
Да отвяжитесь вы уже от него.Пусть работает.Хватит уже тренеров как перчатки менять.
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aleks.meskini12
1445759064
U Alenicheva vsyo poluchitsya
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aleks.meskini12
1445759165
Proigrali Lokomotivu i nachali teper' govorit' ob otstavke trenera, a Lokomotiv ved' seichas ooochen' horosho igraet
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zra78
1445760399
Похоже будет старая песня по новому, Дима верим!
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SportsMaNs
1445762017
А чего добился сам Юран? Как тренер НИ-ЧЕ-ГО! Как это чудо вообще может о каком-либо тренере что-то говорить? Оставьте Диму нашего в покое! Все у него получится! Дмитрий Анатольевич - ВЕРИМ!!!!
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sergey_andreich
1445767881
Кто то, а Аленичев, наверное, идеальный тренер, для нынешнего спартака, анчелотти ведь не приедет. Тут проблема не тренерская, а проблема в игроках
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Лыков
1445767907
Погреб может похоронить надежды Аленичева
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