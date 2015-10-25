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    • Рио Фердинанд: «Марсьяль – единственный, кто в нынешнем «МЮ» может доставить сопернику проблем»

    Рио Фердинанд: «Марсьяль – единственный, кто в нынешнем «МЮ» может доставить сопернику проблем»

    Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд высоко оценил игру нападающего Антони Марсьяля, назвав его единственным игроком в нынешнем составе «манкунианцев», которого всерьез стоит опасаться сопернику.

    «Когда в составе «Челси» одновременно выходили Роббен, Дафф и Дрогба, то ты уже точно знал, за кем нужно следить особенно внимательно. Но в нынешнем «МЮ» я не вижу игроков, едва увидев фамилию которых, понимаешь, что они могут доставить нам проблемы. За исключением разве что Марсьяля. Антони напоминает мне Энди Коула, который мог носиться по полю весь день, и за которым было очень сложно уследить. Но хотя его скорость дает ему преимущество, Марсьяль все равно зависим от партнеров», – заявил Фердинанд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 06:59
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