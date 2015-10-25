Рио Фердинанд: «Марсьяль – единственный, кто в нынешнем «МЮ» может доставить сопернику проблем»

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд высоко оценил игру нападающего Антони Марсьяля, назвав его единственным игроком в нынешнем составе «манкунианцев», которого всерьез стоит опасаться сопернику.

«Когда в составе «Челси» одновременно выходили Роббен, Дафф и Дрогба, то ты уже точно знал, за кем нужно следить особенно внимательно. Но в нынешнем «МЮ» я не вижу игроков, едва увидев фамилию которых, понимаешь, что они могут доставить нам проблемы. За исключением разве что Марсьяля. Антони напоминает мне Энди Коула, который мог носиться по полю весь день, и за которым было очень сложно уследить. Но хотя его скорость дает ему преимущество, Марсьяль все равно зависим от партнеров», – заявил Фердинанд.