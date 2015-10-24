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    Семак: «Лодыгин ждет своего шанса вернуться»

    Тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих впечатлениях от победного матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (5:1).

    «После победы все немного выдохнули. Была ничейная серия, очки нам сейчас нужны как воздух. Все время чего-то не хватало – везения, реализации, надежности в обороне. Этот матч был похож на предыдущие. Начали неплохо, забили быстрый гол. Но вторую половину первого тайма и начало второго провели ниже своих возможностей. И заслуженно пропустили. Эта победа прибавит уверенности и задаст позитивный настрой на следующие матчи. Всегда легче готовиться после такого результата», – говорит Семак.

    По словам наставника, в матче Кубка России против «Тосно» будет играть основной состав «Зенита».

    «Против «Тосно» планируется игра основным составом. Не сказал бы, что у нас есть проблемы с функциональным состоянием. Концовку этого матча проводили активно, мне не кажется, что нам не хватает сил в концовках».

    Специалист объяснил причины, по которым был заменен автор двух мячей Артем Дзюба.

    «Была мысль оставить Дзюбу на поле для хет-трика. Он действовал великолепно. Но тренерский штаб принял решение его заменить. Когда же еще давать нашим молодым ребятам почувствовать игровой тонус? Поэтому дали сыграть Евсееву и Долгову».

    Кроме того, Семак прокомментировал ситуацию с вратарями.

    «Ситуация с вратарями такова – у нас их три. Сейчас Миша Кержаков не дает повода усомниться в себе. На Лодыгина и Малафеева мы рассчитываем, безусловно. Лодыгин работает и ждет своего шанса вернуться».

    Также он высказался о разнице между играми РФПЛ и матчами ЛЧ.

    «Есть определенные сложности, когда игроки возвращаются после матчей сборных и Лиги чемпионов. Ребята выкладываются там по максимуму. А в чемпионате они понимают, что сильнее других по игровым характеристикам. Не скажу, что кто-то готовится не так, как надо, но эмоциональная составляющая присутствует. С такими проблемами сталкиваются многие клубы. И потом настрой на «Зенит» у соперников всегда высок, а нам иногда не хватает надежности в обороне».

    Источник: Sports.ru

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    24.10.2015 23:58
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