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    Мартинес: «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес прокомментировал поражение в матче десятого тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

    «Думаю, мы сами себя подвели, позволив сопернику легко забить два гола. «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал. Но мне понравилось, как мы отреагировали. Мы очень хотели вернуться в игру. Во второй половине было два очень важных эпизода: когда Чех дважды спас «Арсенал», а также удар Лукаку в перекладину. Позитивных моментов много, но мы подарили два гола», – говорит Мартинес.

    Источник: BBC

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    24.10.2015 22:17
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    Комментарии (3)
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    LMI
    1445715106
    Этот поц достаточно нервно реагирует, очень похож на Мауринье. Посмотри на табло и прикрой свое "табло"
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    anton-84
    1445759652
    Ну как же так,врать не хорошо
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    ologreds
    1694996933
    numo446391
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