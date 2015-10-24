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    • «Зенит» – пятый клуб, переваливший рубеж в 1000 голов в чемпионате России

    «Зенит» – пятый клуб, переваливший рубеж в 1000 голов в чемпионате России

    Петербургский «Зенит» стал пятым клубом, которому удалось достичь отметки в 1000 голов в чемпионате России. Надо заметить, что до подопечных Виллаш-Боаша подобная вершина покорялось «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Динамо». Кроме того, на авторство юбилейного гола претендуют сразу два футболиста сине-бело-голубых.

    «Проблема заключается в том, что к определению даты рекорда можно подойти двумя способами – либо учитывать все мячи, фактически забитые сине-бело-голубыми в ворота соперников, либо – все голы, учтенные в официальных таблицах и протоколах лиги.

    Спорными могут считаться три матча. Первый – игра с «Москвой» в 2007-м году, по итогам которой сопернику было присуждено техническое поражение за выход на поле игрока с истекшим сроком аренды. На поле «Зенит» победил 2:1 (отличились Аршавин и Тимощук), но в протокол был зафиксирован результат 3:0. Второй – встреча с ЦСКА 2011-м. На поле – 1:1 (гол – Зырянов в добавленное к 1-му тайму время), в протоколе – 0:3. Третий – матч с «Динамо» в 2014-м. Поражение 2:4 на «Петровском» и те же 0:3 в протоколе, девальвировавшие значение мячей Данни и Кержакова.

    Таким образом, если учитывать только официально зафиксированные результаты, юбилейным стоит считать гол Витселя «Анжи», если только фактические – точный удар Шатова в Краснодаре», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.10.2015 22:04
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    Комментарии (6)
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    Garrincha58
    1445713993
    какая разница
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    donking
    1445724464
    вазелину побольще
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    donking
    1445724639
    анжи нужно поменять полностью всю команду а негнать чанду лапшу народу я пашу как негр получаю мизер а они до х я где справедливость
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    Arhadiavol
    1445762481
    Безусловно гол Витселя стал 1000 мячом...если засчитывают техническое поражение то голы обнуляются как бы
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    ologreds
    1694996933
    numo446389
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