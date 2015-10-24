Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дзюба: «Мы играем в экзотический футбол»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пообщался с журналистами после победы в матче 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:1). Игрок отметил, что ему было приятно забить Сергею Песьякову.

    «Особых эмоций по поводу того, что забил своему бывшему одноклубнику Сергею Песьякову, нет. Мы с ним давние приятели, поэтому приятно ему забить. Сергей — очень хороший вратарь. Но во время игры я не думал о том, что он мой друг. Нам нужно выигрывать все следующие игры, чтобы непосредственно к матчу с «Локомотивом» подойти максимально близко к лидерам. ЦСКА с железнодорожниками рано или поздно потеряют очки, по-другому и быть не может», – уверен Дзюба.

    Также футболист назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере.

    «Несомненно, я провожу лучший сезон в карьере. Как со сборной начал забивать, так и идет. Очень этим счастлив, хоть и не зацикливаюсь на голах. В любом случае, я хочу помогать партнерам. Спасибо огромное ребятам за передачи, за их отношение ко мне, за атмосферу и теплый прием. Это касается и тренерского штаба, и болельщиков. Без них у меня бы ничего не получилось. Сейчас такой момент, что и везет, и идет. Будем продолжать дальше работать».

    Кроме того, Дзюба сказал, что предпочел отдать пас Халку, когда мог забить сам.

    «Устанавливать рекорды я не стремлюсь. Если будешь загадывать, то вообще перестанешь забивать. Любой гол — плод игры всей команды. Тут уже мало что от меня зависит. Если дают передачи, их надо реализовывать. Хотя, конечно, одно другому не мешает. Мог сегодня забить и третий гол, но хотел отдать пас Халку. Мы играем в экзотический футбол, стараемся друг дружку найти».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996933
    numo446388
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+