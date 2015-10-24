Семак: «Дзюбе нужна поддержка»

Тренер «Зенита» Сергей Семак пообщался с прессой после победы над «Анжи» (5:1) в матче 13-го тура РФПЛ. Наставник не считает эту победу легкой.

«Нет, конечно. Начали мы хорошо, забили быстрый гол. Были моменты, чтобы забить еще, но мы ими не воспользовались, отдали инициативу. Вторую часть первого тайма сыграли ниже своих возможностей. Во втором тайме мы пропустили, но быстро смогли выйти вперед снова. Если бы не получилось, пришлось бы сложно. Мы не должным образом сыграли концовку первого и начало второго таймов», – говорит Семак.

Тренер затруднился назвать причину расслабленности после быстрого гола.

«Разберем эту ситуацию – есть ошибки. Сейчас сразу после матча сложно судить объективно, но качество игры в обороне оставляет желать лучшего – надо действовать более надежно. Много пропускаем. Нужно работать над этим».

Также Семак прокомментировал игру Халка и Шатова, которые часто менялись позициями в ходе матча.

«Бывают моменты ситуативно, когда ребята меняются. Бывает, когда тренерский штаб подсказывает, чтобы разнообразить игру. Защитники привыкают к действиям нашего атакующего игрока, после смены им сложнее привыкнуть заново. Некоторые моменты, связанные со сменой мест, доставляют неудобства команде соперника».

Кроме того, специалист рассказал о том, как Дзюба помогает разнообразить игру «Зенита».

«Впереди могут сыграть и он, и Халк. Артем отвлекает на себя много внимания защитников и дает нашей средней линии возможность развивать атаку. Нужно стараться играть ближе к нему, чтобы у него была возможность взаимодействия с партнерами. Бывают моменты, когда он остается один, одному сложно бороться с защитниками, ему нужна поддержка».